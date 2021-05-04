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В Киев вместе с Блинеком прибудет Виктория Нуланд

В Киев вместе с Блинеком прибудет Виктория Нуланд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Виктория Нуланд, которую на прошлой неделе утвердили Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита в украинскую столицу главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Это следует из графика, распространенного в понедельник пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

Что известно

Сейчас Блинкен находится в Лондоне для участия в переговорах министров иностранных дел G7. На прошлой неделе Госдеп сообщил, что после этого — 5-6 мая — Блинкен посетит Украину. Согласно графику Госдепартамента, с 4 по 6 мая Нуланд отправляется в Лондон и Киев. В поездке в Великобританию и Украину Блинкена также сопровождает исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Дополнение

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы занималась, в частности, вопросами, касающимися политики в отношении постсоветских государств.

В конце апреля Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

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Во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году Нуланд входила в число западных официальных лиц, которые публично поддерживали демонстрантов.

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