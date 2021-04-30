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З'явилися деталі візиту Блінкена в Україну: зустрінеться із Зеленським і обговорить поведінку Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Державний департамент США опублікував деталі візиту Ентоні Блінкена в Україну. Держсекретар зустрінеться з першими особами держави, а також підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії, передає УНН з посиланням на заяву Держдепу.

Цитата

“Держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де він зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії”, — йдеться в заяві.

Деталі

Повідомляється, що Блінкен також буде “заохочувати подальший прогрес в порядку денному інституційної реформи України, особливо в боротьбі з корупцією, яка має ключове значення для забезпечення демократичних інститутів України, економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього”.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Джо Байден має намір в травні відправити в Україну держсекретаря Ентоні Блінкена.

За інформацією телеканалу CNN, візит Блінкена до Києва повинен продемонструвати союзникам США по НАТО, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від жорсткого курсу щодо Москви на запланованій на літо зустрічі лідерів двох країн.

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