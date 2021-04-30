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Появились детали визита Блинкена в Украину: встретится с Зеленским и обсудит поведение России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Государственный департамент США опубликовал детали визита Энтони Блинкена в Украину. Госсекретарь встретится с первыми лицами государства, а также подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, передает УНН со ссылкой на заявление Госдепа.

Цитата

“Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России”, — говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что Блинкен также будет “поощрять дальнейший прогресс в повестке дня институциональной реформы Украины, особенно в борьбе с коррупцией, которая имеет ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего”.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встречи лидеров двух стран.

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