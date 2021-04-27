CNN: держсекретар США відвідає Україну в травні

Що відомо

За інформацією телеканалу, візит Блінкена до Києва повинен продемонструвати союзникам США по НАТО, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від жорсткого курсу щодо Москви на запланованій на літо зустрічі лідерів двох країн.

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“Той факт, що адміністрація Байдена відправить свого головного дипломата до України за кілька тижнів до цього саміту буде явним сигналом, що Вашингтон продовжує підтримувати цю країну і цінує її як союзника”, — відзначає CNN.

Нагадаємо

Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За свідченням пресслужби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту “в третій країні в майбутні місяці”. Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Нещодавно Президент Володимир Зеленський закликав переглянути “Мінськ”, посилити роль США, Великої Британії і Канади у врегулюванні конфлікту на Донбасі.