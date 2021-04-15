Байден запропонував Путіну зустрітися "у найближчі тижні" - Держсекретар

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“Ми хотіли б стабільні і передбачувані відносини з Росією, а це, в свою чергу, вимагає відкритих ліній зв’язку, щоб чітко викласти наші погляди, нашу політику і наші заперечення проти дій Росії. І це також важливо, щоб уникнути прорахунків, і саме це ви бачили вчора, коли президент Байден взяв слухавку, подзвонив президенту Путіну і також запропонував їм зустрітися в найближчі тижні”, — заявив Держсекретар.

Деталі

Блінкен заявив про це, кажучи про нарощування російських військ поблизу кордону з Україною, яке є найбільшим з 2014 року.

“Ми праві, коли турбуємося про це. Ми знаємо, що сталося минулого разу”, — заявив Блінкен.

“Ми також стали свідками триваючих атак очолюваних Росією сил на лінії зіткнення на сході України, які, щонайменше, станом на сьогоднішній ранок, привели до загибелі 12 українських військовослужбовців з останнього тижня березня. А тим часом Україна продемонструвала, я думаю, справжню стриманість — вибачте, — російських провокацій. Ось чому ми зосереджені на цьому. Ось чому альянс стурбований, і ми єдині в цьому неспокої”, — додав він.

Що було раніше

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 13 квітня. У розмові американський лідер підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.

Додамо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебуває 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.