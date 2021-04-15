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Байден предложил Путину встретиться в "ближайшие недели" - Госсекретарь

Байден предложил Путину встретиться в "ближайшие недели" - Госсекретарь

Киев  •  УНН

 • 28782 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в ближайшие недели. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Цитата

“Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией, а это, в свою очередь, требует открытых линий связи, чтобы четко изложить наши взгляды, нашу политику и наши возражения против действий России. И это также важно, чтобы избежать просчетов, и именно это вы видели вчера, когда президент Байден взял трубку, позвонил президенту Путину и также предложил им встретиться в ближайшие недели”, — заявил Госсекретарь.

Детали

Блинкен заявил об этом, говоря о наращивании российских войск вблизи границы с Украиной, которое является наибольшим с 2014 года.

“Мы правы, когда беспокоимся об этом. Мы знаем, что произошло в прошлый раз”, — заявил Блинкен.

“Мы также стали свидетелями продолжающихся атак возглавляемых Россией сил на линии соприкосновения на востоке Украины, которые, по крайней мере, по состоянию на сегодняшнее утро, привели к гибели 12 украинских военнослужащих с последней недели марта. А между тем Украина продемонстрировала, я думаю, настоящую сдержанность — извините, — российских провокаций. Вот почему мы сосредоточены на этом. Вот почему альянс обеспокоен, и мы едины в этом беспокойстве”, — добавил он.

Что было ранее

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля. В разговоре американский лидер поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

Добавим

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывает 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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