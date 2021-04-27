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CNN: госсекретарь США посетит Украину в мае

CNN: госсекретарь США посетит Украину в мае

Киев  •  УНН

 • 15479 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии, передает УНН.

Что известно

По информации телеканала, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встречи лидеров двух стран.

Цитата

“Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата в Украине за несколько недель до этого саммита будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит ее как союзника”, — отмечает CNN.

Напомним

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита “в третьей стране в предстоящие месяцы”. Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Недавно Президент Владимир Зеленский призвал пересмотреть “Минск”, усилить роль США, Великобритании и Канады в урегулировании конфликта на Донбассе.

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