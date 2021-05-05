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Офіційно: Блінкен зустрінеться з Зеленським 6 травня

Офіційно: Блінкен зустрінеться з Зеленським 6 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Зустріч Президента Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена, якого сьогодні очікують з дводенним візитом до України, відбудеться у четвер, 6 травня, у першій половині дня. Анонс зустрічі оприлюднив Офіс Президента, передає УНН.

"6 травня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться у повідомленні.

Деталі

О 12:30 Президент України та Держсекретар США зроблять заяви для преси в Офісі Президента.

Доповнення

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні, 5 травня, розпочне офіційний візит до Києва. Візит відбувається, зокрема, як знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму протягом минулого місяця.

Як повідомлялося, офіційна частина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україні розпочнеться завтра, 6 травня. А його прибуття до нашої країни очікується пізно ввечері 5 травня, після 23:00.

Згідно з програмою візиту, яка просочилася у ЗМІ, Блінкен 6 травня проведе зустрічі й з іншими українськими високопосадовцями - до зустрічі із Зеленським. А опісля - з громадянським суспільством, штатом посольства США, а також дасть інтерв'ю для ЗМІ. Вже ввечері Блінкен збирається завершити візит.

Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

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