Офіційно: Блінкен зустрінеться з Зеленським 6 травня

"6 травня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться у повідомленні.

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О 12:30 Президент України та Держсекретар США зроблять заяви для преси в Офісі Президента.

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Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні, 5 травня, розпочне офіційний візит до Києва. Візит відбувається, зокрема, як знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму протягом минулого місяця.

Як повідомлялося, офіційна частина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україні розпочнеться завтра, 6 травня. А його прибуття до нашої країни очікується пізно ввечері 5 травня, після 23:00.

Згідно з програмою візиту, яка просочилася у ЗМІ, Блінкен 6 травня проведе зустрічі й з іншими українськими високопосадовцями - до зустрічі із Зеленським. А опісля - з громадянським суспільством, штатом посольства США, а також дасть інтерв'ю для ЗМІ. Вже ввечері Блінкен збирається завершити візит.

Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.