Візит Блінкена в Україну: з'явився розклад

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Офіційна частина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україні розпочнеться завтра, 6 травня. Його прибуття до нашої країни очікується пізно ввечері 5 травня, після 23:00. Програму візиту оприлюднило ZN.UA, передає УНН.

Деталі

Згідно з наведеною виданням програмою, перша зустріч голови дипломатії США намічена на 9:30 ранку 6 травня - з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України під час російської агресії", - сказано у повідомленні.

Попрощавшись о 10:10 з Кулебою, Блінкен, як очікується, відправиться на зустріч з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигаль, намічену на 10:35.

"Зустріч з Президентом Володимиром Зеленським планується на 11:30 і триватиме близько години", - пише видання. За його інформацією, "наразі вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет". Їх спільна прес-конференція, як повідомляється, запланована на 12:40.

Намічений на 14:15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, як вказано, відбудеться у віртуальному режимі. Як і зустріч о 15:15 зі співробітниками посольства США в Україні.

Після запланованих на 15:50 інтерв'ю представникам ЗМІ держсекретар Блінкен відправиться в аеропорт.

Доповнення

Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні. За інформацією ZN.UA, "зустріч з нею вже запитували і експрезидент Петро Порошенко, і міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков".

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