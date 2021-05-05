Визит Блинкена в Украину: появилось расписание

Детали
Согласно приведенной изданием программы, первая встреча главы дипломатии США намечена на 9:30 утра 6 мая - с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии", - сказано в сообщении.
Попрощавшись в 10:10 с Кулебой, Блинкен, как ожидается, отправится на встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10:35.
"Встреча с Президентом Владимиром Зеленским планируется на 11:30 и продлится около часа", - пишет издание. По его информации, "на данный момент выискивается возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет". Их совместная пресс-конференция, как сообщается, запланирована на 12:40.
Намеченный на 14:15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, как указано, состоится в виртуальном режиме. Как и встреча в 15:15 с сотрудниками посольства США в Украине.
После запланированных на 15:50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.
Дополнение
Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине. По информации ZN.UA, "встречу с ней уже запрашивали и экс-президент Петр Порошенко, и министр внутренних дел Арсен Аваков".