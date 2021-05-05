Сьогодні до Києва прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен

Що відомо

За інформацією телеканалу CNN, візит Блінкена до Києва повинен продемонструвати союзникам США по НАТО, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від жорсткого курсу щодо Москви на запланованій на літо зустрічі лідерів двох країн.

Це збігається із заявою речника Держдепартаменту США Неда Прайса. За його словами, візит Блінкена до Києва є демонстрацією “непохитної” підтримки США “суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії”.

Контекст

Протягом попереднього місяця збільшення військової присутності російських ЗС біля північних і східних кордонів України, а також в Криму, який Росія анексувала у 2014 році, викликало стурбованість у Києві, Брюсселі та Вашингтоні.

Очікується, що під час візиту Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також сприятиме дискусії щодо активних заходів у боротьбі з корупцією.

Вашингтон — Лондон — Київ

Блінкен прибуде до Києва з Лондона, де він був присутній на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Як повідомляв УНН, разом з Блінкеном до Києва завітає Вікторія Нуланд, яку минулого тижня затвердили Сенатом Конгресу США на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

Раніше Нуланд була помічником американського держсекретаря у справах Європи і Євразії. З вересня 2013 року по січень 2017 року Нуланд в адміністрації 44-го президента США Барака Обами займалася, зокрема, питання, що стосуються політики щодо пострадянських держав.

Під час Революції Гідності в Україні у 2014 році Нуланд входила в число західних офіційних осіб, які публічно підтримували демонстрантів.

Президент Байден, Україна та Росія