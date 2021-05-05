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Сегодня в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен

Сегодня в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен

Киев  •  УНН

 • 21265 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сегодня, 5 мая, с официальным визитом посетит Украину. Визит происходит, в частности, как знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца, пишет УНН опираясь на данные пресс-службы Госдепа.

Что известно

По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встречи лидеров двух стран.

Это совпадает с заявлением представителя Госдепартамента США Неда Прайса. По его словам, визит Блинкена в Киев является демонстрацией “непоколебимой” поддержки США “суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии”.

Контекст

В течение предыдущего месяца увеличение военного присутствия российских ВС у северных и восточных границ Украины, а также в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, вызвало обеспокоенность в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне.

Ожидается, что во время визита Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также будет способствовать дискуссии о активные меры в борьбе с коррупцией.

Вашингтон — Лондон — Киев

Блинкен прибудет в Киев из Лондона, где он был присутствовать на встрече министров иностранных дел стран G7.

Как сообщал УНН, вместе с Блинкеном в Киев приедет Виктория Нуланд, которую на прошлой неделе утвердили Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы занималась, в частности, вопросами, касающимеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году Нуланд входила в число западных официальных лиц, которые публично поддерживали демонстрантов.

Президент Байден, Украина и Россия

Визит Блинкена происходит тогда, когда президент Джозеф Байден усиливает давление на Россию, но также готовится к возможной встрече на высшем уровне с президентом Владимиром Путиным в надежде на стабилизацию отношений.

Накануне Байден заявил, что надеется провести саммит во время своей запланированной поездки в Европу в июне.

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