Одессу накрыл мощный ливень: подтопления, перекрытые улицы и изменение движения транспорта
Киев • УНН
В Одессе из-за сильного ливня коммунальные службы работают в усиленном режиме. Временно приостановлено движение трамваев и ограничен проезд на нескольких улицах.
Одессу накрыл мощный ливень, в сети сообщают о подтоплениях, власти говорят о перекрытых улицах и изменении движения транспорта, пишет УНН.
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"Сейчас ливень утих. На дорогах и в местах подтоплений продолжают работать коммунальные службы", - указали в Одесском горсовете.
По данным Одесского горсовета, в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды.
Временно приостановлено движение или ограничен проезд:
- Французский бульвар, 34 — продолжаются работы по уборке поваленного дерева;
- ул. Балковская — движение временно ограничено из-за подтопления в районе Автовокзала, от ул. Маловского до ул. Праведников мира (Краснослободская);
- ул. Приморская от Газового переулка до Военного спуска;
- Французский бульвар от ул. Гулого-Гуленко (Азарова) до просп. Леси Украинки;
- Среднефонтанская от Среднефонтанской площади до Лунного переулка.
Возможно замедление движения (работает спецтехника): ул. Инглези, 10 и 14; ул. Академика Филатова, 90; Люстдорфская дорога, 11.
"Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на дождеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что "в связи с погодными условиями трамвайные маршруты №20, 21, 12, 13 временно не курсируют". А еще четыре трамвайных и один троллейбусный маршрут претерпели изменения.
В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что "в части Одесского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения".
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