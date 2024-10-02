Очередное судилище: в "днр" трех украинских морпехов "приговорили" к почти 30 годам тюрьмы

Так называемый суд "днр" приговорил по сфальсифицированному обвинению к 28 и 29,5 годам лишения свободы трех военных бригады морской пехоты ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

"Очередное судилище. Теперь - морпехи. Псевдосуд "днр" приговорил по сфальсифицированному обвинению к 28 и 29,5 годам лишения свободы трех военных бригады морской пехоты ВСУ: Богдана Потапова, Дмитрия Брайко и Эскендера Кудусова", - написал Андрющенко.

Он отметил, что рф им инкриминирует "убийство гражданских во время боевых действий".

"Стоит напомнить, что именно россияне заставляли гражданское население надевать белые повязки, аналогичные тактической маркировке именно россиян. Еще тогда, весной 2022 года писал, что потом они это используют - пришло время. В общем уже более 120 Героев обороны Мариуполя приговорены к безумным срокам за преступления, которых они не совершали", - добавил Андрющенко.

Дополнение

В 2023 году так называемый "суд" на временно оккупированной Донетчине вынес незаконный "приговор" военнослужащим морской пехоты вооруженных сил Украины. Двух военных "приговорили" к 22 годам лишения свободы.