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окупанти влаштували чергове судилище: двох українських морпіхів "засудили" до 22 років

окупанти влаштували чергове судилище: двох українських морпіхів "засудили" до 22 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Так званий “суд” на тимчасово окупованій Донеччині виніс незаконний “вирок” військовослужбовцям морської піхоти збройних сил України. Двох військових “засудили” до 22 років позбавлення волі. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Йдеться про морпіхів ЗСУ Володимира Пафіцевича та Євгена Вахненка.

Їх “засудили” до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за нібито вбивство цивільного.

Подія, як пишуть російські ЗМІ, відбулась на початку березня минулого року в селищі Волонтерівка поруч із Маріуполем. Командир батальйону нібито наказав українським бійцям ліквідувати жителя, оскільки він бачив розташування позицій ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше суд в “ДНР” виніс вирок бійцю з полку “Азов” нацгвардії України Миколи Кущу за нібито вбивство так званого “правоохоронця” у Маріуполі.

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