окупанти влаштували чергове судилище: двох українських морпіхів "засудили" до 22 років

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Йдеться про морпіхів ЗСУ Володимира Пафіцевича та Євгена Вахненка.

Їх “засудили” до 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за нібито вбивство цивільного.

Подія, як пишуть російські ЗМІ, відбулась на початку березня минулого року в селищі Волонтерівка поруч із Маріуполем. Командир батальйону нібито наказав українським бійцям ліквідувати жителя, оскільки він бачив розташування позицій ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше суд в “ДНР” виніс вирок бійцю з полку “Азов” нацгвардії України Миколи Кущу за нібито вбивство так званого “правоохоронця” у Маріуполі.