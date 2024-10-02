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Чергове судилище: у “днр” трьох українських морпіхів "засудили" до майже 30 років тюрми

Київ • УНН

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Окупаційний "суд днр" виніс вирок трьом військовим морської піхоти ЗСУ за сфабрикованими звинуваченнями. Їм інкримінують вбивство цивільних під час бойових дій, яких вони не скоювали.

Так званий суд "днр" засудив по сфальшованому звинуваченню до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

"Чергове судилище. Тепер - морпіхи. Псевдосуд "ДНР" засудив по сфальшованому звинуваченню до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ: Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Ескендера Кудусова", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що рф їм інкримінує "вбивство цивільних під час бойових дій".

"Варто нагадати, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають - прийшов час. Загалом вже понад 120 Героїв оборони Маріуполя засуджено до шалених строків за злочини, яких вони не скоювали", - додав Андрющенко.

Доповнення

У 2023 році так званий "суд" на тимчасово окупованій Донеччині виніс незаконний "вирок" військовослужбовцям морської піхоти збройних сил України. Двох військових "засудили" до 22 років позбавлення волі. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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