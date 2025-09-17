$41.180.06
"Очередная попытка манипуляции": Кравченко о "раскаянии" обвиняемого в убийстве подростка на фуникулере

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен в понедельник.

"Очередная попытка манипуляции": Кравченко о "раскаянии" обвиняемого в убийстве подростка на фуникулере

Обвиняемый в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного метрополитена — экс-сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов — выразил раскаяние в содеянном лишь после месяцев отрицаний, отметил Генпрокурор Руслан Кравченко после заседания суда, сообщает УНН.

Мы услышали (на суде - ред.) последнее слово обвиняемого. Его "искренние" раскаяния прозвучали только сегодня – после всех месяцев отрицаний, искажений фактов и попыток избежать ответственности. Для меня очевидно: это не раскаяние, а очередная попытка манипуляции

— подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор указал, что сторона обвинения представила все доказательства, показания свидетелей, результаты экспертиз, которые доказывают: смерть Максима была не случайностью, а следствием умышленных действий обвиняемого.

"Этот процесс был тяжелым и длительным. Больше года родители и родные ждали, пока дело сдвинется с места. И сегодня мы приблизились к моменту, когда будет поставлена точка. Справедливость для ребенка, потерявшего жизнь, может быть только в самом суровом приговоре. Это наш долг перед Максимом, его семьей и обществом. Решение теперь за судом. Мы верим в справедливость", - заявил Кравченко.

Дополнение

Сегодня в суде по делу об убийстве Максима Матерухина завершилась стадия дебатов сторон.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Перед этим обвиняемый Косов взял слово и выразил соболезнования семье убитого им подростка.

"Я не мог обратить внимание на то, что такие поступки вызвали такие последствия. Мне очень жаль. Я также человек, я сочувствовал семье погибшего, были некоторые переживания, что погиб человек. Я не мог представить, что мои действия вызовут настолько тяжелые последствия", - заявил Косов.

Приговор планируют объявить в понедельник, 22 сентября. 

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко