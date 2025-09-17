$41.180.06
"Чергова спроба маніпуляції" : Кравченко про "каяття" обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, який оголосять у понеділок.

"Чергова спроба маніпуляції" : Кравченко про "каяття" обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері

Обвинувачений в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного метрополітена - ексспівробітник Управління державної охорони Артем Косов - висловив каяття щодо скоєного лише після місяців заперечень, зауважив Генпрокурор Руслан Кравченко після засідання суду, повідомляє УНН.

Ми почули (на суді -ред.) останнє слово обвинуваченого. Його "щирі" каяття прозвучали тільки сьогодні – після всіх місяців заперечень, перекручувань фактів та спроб уникнути відповідальності. Для мене очевидно: це не розкаяння, а чергова спроба маніпуляції

- наголосив Кравченко.

Генпрокурор вказав, що сторона обвинувачення представила всі докази, показання свідків, результати експертиз, які доводять: смерть Максима була не випадковістю, а наслідком умисних дій обвинуваченого.

"Цей процес був важким і тривалим. Більше року батьки і рідні чекали, поки справа зрушить з місця. І сьогодні ми наблизилися до моменту, коли буде поставлена крапка. Справедливість для дитини, яка втратила життя, може бути тільки у найсуворішому вироку. Це наш обов’язок перед Максимом, його родиною і суспільством. Рішення тепер за судом. Ми віримо у справедливість", - заявив Кравченко.

Доповнення

Сьогодні у суді у справі про вбивство Максима Матерухіна завершилась стадія дебатів сторін.

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Перед тим обвинувачуваний Косов взяв слово і висловив співчуття родині вбитого ним підлітка.

"Я не міг звернути увагу на те, що такі вчинки викликали такі наслідки. Мені дуже прикро. Я також людина, я співчував родині загиблого, були деякі переживання, що загинула людина. Я не міг уявити, що мої дії викличуть настільки важкі наслідки", - заявив Косов.

Вирок планують оголосити в понеділок, 22 вересня. 

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Тетяна Краєвська

