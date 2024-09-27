Очень дорогая шутка: в США мужчину оштрафовали на 6 млн долларов за звонки голосом Байдена

В США Федеральная комиссия по связи США оштрафовала мужчину, который сделал тысячи автоматических звонков голосом Джо Байдена на шесть миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Фигурант Стив Крамер звонил жителям Нью-Гемпшира с использованием клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта и подделки идентификатора абонента.

Говоря голосом президента США Джо Байдена мужчина призвал американцев не участвовать в президентских выборах в штате.

FCC впервые объявила о штрафе против Крамера в мае, но агентство отметило, что он так и не ответил. Крамер должен оплатить штраф в течение 30 дней, иначе он будет передан в Министерство юстиции США для взыскания.

Кроме того, оператор Lingo Telecom, который способствовал звонкам Крамера, также был оштрафован FCC на $1 млн.

Напомним,

На днях сенатор США Бен Кардин получил видеозвонок якобы от бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который оказался дипфейком.