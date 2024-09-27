Дуже дорогий жарт: у США чоловіка оштрафували на 6 млн доларів за дзвінки голосом Байдена
Київ • УНН
У США оштрафували чоловіка на $6 млн за тисячі автоматичних дзвінків голосом Джо Байдена. Він закликав не брати участь у виборах, використовуючи клонування голосу та підробку ідентифікатора абонента.
У США Федеральна комісія зі зв’язку США оштрафувала чоловіка, який зробив тисячі автоматичних дзвінків голосом Джо Байдена на шість мільйонів доларів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Фігурант Стів Крамер телефонував мешканцям Нью-Гемпширу з використанням клонування голосу за допомогою штучного інтелекту та підробки ідентифікатора абонента.
Розмовляючи голосом президента США Джо Байдена чоловік закликав американців не брати участь у президентських виборах у штаті.
FCC вперше оголосила про штраф проти Крамера в травні, але агентство зазначило, що він так і не відповів. Крамер повинен сплатити штраф протягом 30 днів, інакше його буде передано до Міністерства юстиції США для стягнення.
Окрім того, оператор Lingo Telecom, який сприяв дзвінкам Крамера, також був оштрафований FCC на $1 млн.
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