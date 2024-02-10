Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции
Киев • УНН
Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины своему французскому коллеге во время телефонного разговора, где они обсудили ситуацию на фронте и приоритеты.
Министр обороны Рустем Умеров представил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского министру Вооруженных сил Франции Себастьену Лекорню. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, Рустем Умером в ходе телефонного разговора представил министру Вооруженных сил Франции Себастьену Лекорню Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Обсудили общее понимание ситуации на передовой, пути достижения боевого превосходства и первоочередные задачи Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины
Напомним
Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции
Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины своему французскому коллеге во время телефонного разговора, где они обсудили ситуацию на фронте и приоритеты.
Повреждены жилые дома и ЛЭП: россияне шесть раз обстреляли Донецкую область
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома и линия электропередач, информации о пострадавших за сутки не поступало.
Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники
Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома.
Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.
Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен
Черновицкие таможенники задержали водителя, который пытался контрабандным путем вывезти в Румынию 167 500 сигарет на сумму почти 12 миллионов гривен в бензовозе.
Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены
В результате российского удара по селу Велетинское в Херсонской области Украины под обстрел попала целая семья. Отец и мать получили ранения, а их дочь получила травмы, не совместимые с жизнью.
"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей
По состоянию на 9 февраля около 1300 грузовиков ожидали на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за протеста фермеров, которые заблокировали большинство направлений.
российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей
По предварительным данным, БпЛА были запущены с территории Белгородской области рф. В результате российской атаки погибло семь человек, еще трое получили ранения. Среди погибших были дети.
На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук
Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника. В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения
россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека
российские войска трижды атаковали Одесскую область с помощью беспилотников-камикадзе в ночь на 10 февраля, ранив четырех человек.