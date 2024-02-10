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Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции

Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 08:53  •  5630 просмотра

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Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины своему французскому коллеге во время телефонного разговора, где они обсудили ситуацию на фронте и приоритеты.

Министр обороны Рустем Умеров представил Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского министру Вооруженных сил Франции Себастьену Лекорню. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, Рустем Умером в ходе телефонного разговора представил министру Вооруженных сил Франции Себастьену Лекорню Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Обсудили общее понимание ситуации на передовой, пути достижения боевого превосходства и первоочередные задачи Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

- отметил Умеров.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
Обговорили першочергові завдання: Умєров та Сирський провели телефонну розмову з міністром збройних сил Франції
They discussed priority tasks: Umerov and Syrsky had a phone conversation with the Minister of the French Armed Forces
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Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции

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