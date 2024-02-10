Обговорили першочергові завдання: Умєров та Сирський провели телефонну розмову з міністром збройних сил Франції
Київ • УНН
Міністр оборони України представив нового Головнокомандувача Збройних Сил України своєму французькому колезі під час телефонної розмови, де вони обговорили ситуацію на фронті та пріоритети.
Міністр оборони Рустем Умєров представив Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського міністру Збройних сил Франції Себастьєну Лекорню. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
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Як зазначається в повідомленні, Рустем Умєром в ході телефонної розмови представив міністру Збройних сил Франції Себастьєну Лекорню Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Обговорили спільне розуміння ситуації на передовій, шляхи досягнення бойової переваги та першочергові завдання Головнокомандувача Збройних Сил України
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров та новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.