Умєров та Сирський поговорили з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Міністр оборони Рустем Умєров та новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про це повідомив міністр оборони України на платформі Х, передає УНН.

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За словами Умєрова, це була "важлива та продуктивна" розмова. Голова Міноборони представив Сирського Брауну.

Головком ЗСУ поінформував американського військового про свої пріоритети на посаді та подальші дії.

Окрім цього Умєров, Сирський та Браун обговорили план дій на передовій та спланували наступні кроки у двосторонній співпраці.

Умєров представив Сирського, як нового Головнокомандувача ЗСУ, інспектору Бундесверу