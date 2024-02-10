Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США

Министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщил министр обороны Украины на платформе Х, передает УНН.

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По словам Умерова, это был "важный и продуктивный" разговор. Глава Минобороны представил Сырского Брауну.

Главком ВСУ проинформировал американского военного о своих приоритетах на должности и дальнейших действиях.

Кроме этого Умеров, Сырский и Браун обсудили план действий на передовой и спланировали следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.

Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера