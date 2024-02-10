Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США

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В Николаевской области Украины повреждена линия электропередач в результате атаки беспилотника, осуществленной российскими войсками.

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Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля

Пограничный патруль в Одесской области остановил автомобиль, водитель которого пытался переправить через границу двух мужчин за 400 и 300 долларов США соответственно, а один пассажир прятался в багажнике.

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За день российские военные обстреляли 13 громад Сумской области: есть погибшие и раненые

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В Одессе 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья в результате атаки беспилотника.

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Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит

В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.

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В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла