На Харьковщине в результате ударов рф авиабомбами пострадал ребенок

За сутки 19 января на Харьковщине повреждено более 20 домов, ранена 14-летняя девочка. Продолжается эвакуация из-за роста интенсивности обстрелов.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы имели вчера присутствие «Шахедов». Их было 14. Часть из них была ликвидирована, сбита. Так же имели 6 ударов управляемыми авиабомбами и одну ракету неустановленного типа, которую сбили наши военные. Да, действительно, вчера по Золочевской общине было нанесено несколько ударов управляемыми авиабомбами... Более 20 домов получили повреждения, 14-летняя девочка получила ранения - сказал Синегубов.

Он рассказал, что ее состояние сейчас стабильное, она находится в больнице.

Традиционно враг обстреливал все приграничье и штурмовые позиции наших военных на Харьковском направлении. На севере территории было три таких обстрела. И, конечно, достаточно тяжело на Купянском направлении - 13 раз враг испытывал позиции наших военных и проводил некоторые боевые действия - отметил Синегубов.

Он добавил, что продолжается эвакуация с Купянского направления и Боровского, Изюмского района. Ее усилили из-за роста интенсивности обстрелов врагом критической инфраструктуры на этих территориях, которую фактически невозможно восстанавливать под вражеским огнем. Кроме того, под обстрелы попадают гражданские объекты и жилые дома. В связи с этим жителей постоянно призывают эвакуироваться из опасных районов.

Восстановление жилья на Харьковщине

Синегубов рассказал, что за почти три года войны на Харьковщине было разрушено или повреждено более 70 тысяч объектов, большинство из которых - жилой фонд (более 35 тысяч).

По государственной программе восстановления, которая доказала свою эффективность, на выплаты за поврежденное жилье было выделено почти 3 миллиарда гривен. Подано около 30 тысяч заявок, и их количество продолжает расти.

Сейчас государственный бюджет не покрывает все заявки, однако выплаты осуществляются постепенно, и люди получают средства на свои счета. За счет этих выплат уже приобретено более 500 квартир и 200 частных жилых домов. Все эти объекты расположены на территории Харьковской области.

Напомним,

За сутки 19 января на Харьковском направлении, при поддержке авиации, враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.