На Харківщині внаслідок ударів рф авіабомбами постраждала дитина 

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На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджено більше 20 будинків, поранено 14-річну дівчинку. Через інтенсивні атаки триває евакуація населення, за час війни пошкоджено понад 70 тисяч об'єктів.

За добу 19 січня на Харківщині пошкоджено понад 20 будинків, поранено 14-річну дівчинку. Триває евакуація через зростання інтенсивності обстрілів.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми мали вчора присутність "Шахедів". Їх було 14. Частину з них було ліквідовано, збито. Так само мали 6 ударів керованими авіабомбами і одну ракету невстановленого типу, яку збили наші військові. Так, дійсно, вчора по Золочівській громаді було нанесено декілька ударів керованими авіабомбами… Більше 20 будинків зазнали ушкоджень, 14-річна дівчинка отримала поранення

- сказав Синєгубов.

Він розповів, що її стан наразі стабільний, вона знаходиться у лікарні.

Традиційно ворог обстрілював усе прикордоння і штурмові позиції наших військових на Харківському напрямку. На півночі території було три таких обстріли. І, звичайно, досить важко на Куп’янському напрямку — 13 разів ворог випробовував позиції наших військових і проводив деякі бойові дії

- зазначив Синєгубов.

Він додав, що триває евакуація з Куп’янського напрямку та Борівського, Ізюмського району. Її посилили через зростання інтенсивності обстрілів ворогом критичної інфраструктури на цих територіях, яку фактично неможливо відновлювати під ворожим вогнем. Окрім того, під обстріли потрапляють цивільні об’єкти та житлові будинки. У зв’язку з цим мешканців постійно закликають евакуюватися з небезпечних районів.

Відновлення житла на Харківщині

Синєгубов розповів, що за майже три роки війни на Харківщині було зруйновано або пошкоджено понад 70 тисяч об’єктів, більшість із яких — житловий фонд (понад 35 тисяч).

За державною програмою відновлення, яка довела свою ефективність, на виплати за пошкоджене житло було виділено майже 3 мільярди гривень. Подано близько 30 тисяч заявок, і їхня кількість продовжує зростати.

Наразі державний бюджет не покриває всі заявки, однак виплати здійснюються поступово, і люди отримують кошти на свої рахунки. За рахунок цих виплат уже придбано понад 500 квартир і 200 приватних житлових будинків. Усі ці об’єкти розташовані на території Харківської області.

Нагадаємо

За добу 19 січня на Харківському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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