Обстрел Херсонщины: 14 человек пострадали и зафиксированы разрушения жилых домов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранив 14 человек, среди которых один ребенок. Повреждены многоквартирный дом, 43 частных дома, газопроводы и автомобили мирных жителей.
Вражеские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Оккупанты нанесли удар по Антоновке. В результате обстрела пострадал 56-летний местный житель.
Мужчина получил взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения. На момент удара он находился в помещении.
Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, врачи оказывают ему необходимую помощь.
Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов продолжаются, подвергая опасности гражданских жителей.
Кроме того, под огнем оказались десятки населенных пунктов, в частности Херсон, Берислав, Красный Маяк, Томина Балка, Белозерка, Кизомыс, Дудчаны и многие другие. В результате атак повреждены жилые дома, газопроводы, гаражи и автомобили мирных жителей. Взрывы разрушили многоквартирный дом и 43 частных дома.
Медики сообщают о 13 пострадавших, среди которых - один ребенок. Им оказана необходимая помощь.
Спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия обстрелов. Власти призывают жителей быть осторожными и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Украинские военные держат оборону, нанося ответные удары. Силы обороны уверяют, что враг получит возмездие за каждый обстрел мирных городов и сел.
Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети20.02.25, 00:57 • 74704 просмотра