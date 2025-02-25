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Обстрел Херсонщины: 14 человек пострадали и зафиксированы разрушения жилых домов

Обстрел Херсонщины: 14 человек пострадали и зафиксированы разрушения жилых домов

Киев  •  УНН

 • 8509 просмотра

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Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранив 14 человек, среди которых один ребенок. Повреждены многоквартирный дом, 43 частных дома, газопроводы и автомобили мирных жителей.

Вражеские войска обстреляли Херсонскую область, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли удар по Антоновке. В результате обстрела пострадал 56-летний местный житель. 

Мужчина получил взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения. На момент удара он находился в помещении. 

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, врачи оказывают ему необходимую помощь. 

Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов продолжаются, подвергая опасности гражданских жителей.

Кроме того, под огнем оказались десятки населенных пунктов, в частности Херсон, Берислав, Красный Маяк, Томина Балка, Белозерка, Кизомыс, Дудчаны и многие другие. В результате атак повреждены жилые дома, газопроводы, гаражи и автомобили мирных жителей. Взрывы разрушили многоквартирный дом и 43 частных дома.

Медики сообщают о 13 пострадавших, среди которых - один ребенок. Им оказана необходимая помощь.

Спасатели и коммунальщики продолжают ликвидировать последствия обстрелов. Власти призывают жителей быть осторожными и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Украинские военные держат оборону, нанося ответные удары. Силы обороны уверяют, что враг получит возмездие за каждый обстрел мирных городов и сел.

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети20.02.25, 00:57 • 74704 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
khersonХерсон

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