Обстріл Херсонщини: 14 людей постраждали та зафіксовані руйнування житлових будинків
Київ • УНН
Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, поранивши 14 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 43 приватні оселі, газопроводи та автомобілі мирних жителів.
Ворожі війська обстріляли Херсонщину, унаслідок чого постраждали 14 людей. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
Окупанти завдали удару по Антонівці. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний місцевий мешканець.
Чоловік зазнав вибухової травми, закритої черепно-мозкової травми, контузії та уламкових поранень. На момент удару він перебував у приміщенні.
Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків, лікарі надають йому необхідну допомогу.
Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів тривають, наражаючи на небезпеку цивільних жителів.
Крім того, під вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Берислав, Червоний Маяк, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Дудчани та багато інших. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, газопроводи, гаражі та автомобілі мирних мешканців. Вибухи зруйнували багатоквартирний будинок та 43 приватні оселі.
Медики повідомляють про 13 постраждалих, серед яких – одна дитина. Їм надано необхідну допомогу.
Рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Влада закликає мешканців бути обережними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Українські військові тримають оборону, завдаючи ударів у відповідь. Сили оборони запевняють, що ворог отримає відплату за кожен обстріл мирних міст та сіл.
Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти20.02.25, 00:57 • 75205 переглядiв