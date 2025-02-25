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05:23 • 9628 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121807 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182251 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146701 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138329 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117098 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107820 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102974 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141423 перегляди

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Обстріл Херсонщини: 14 людей постраждали та зафіксовані руйнування житлових будинків

Обстріл Херсонщини: 14 людей постраждали та зафіксовані руйнування житлових будинків

Київ • УНН

 • 30838 перегляди

Російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області, поранивши 14 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 43 приватні оселі, газопроводи та автомобілі мирних жителів.

Ворожі війська обстріляли Херсонщину, унаслідок чого постраждали 14 людей. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Окупанти завдали удару по Антонівці. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний місцевий мешканець. 

Чоловік зазнав вибухової травми, закритої черепно-мозкової травми, контузії та уламкових поранень. На момент удару він перебував у приміщенні. 

Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків, лікарі надають йому необхідну допомогу. 

Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів тривають, наражаючи на небезпеку цивільних жителів.

Крім того, під вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Берислав, Червоний Маяк, Томина Балка, Білозерка, Кізомис, Дудчани та багато інших. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, газопроводи, гаражі та автомобілі мирних мешканців. Вибухи зруйнували багатоквартирний будинок та 43 приватні оселі.

Медики повідомляють про 13 постраждалих, серед яких – одна дитина. Їм надано необхідну допомогу.

Рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Влада закликає мешканців бути обережними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Українські військові тримають оборону, завдаючи ударів у відповідь. Сили оборони запевняють, що ворог отримає відплату за кожен обстріл мирних міст та сіл.

Авіаудар по багатоповерхівці в Херсоні: серед постраждалих є діти20.02.25, 00:57 • 75205 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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