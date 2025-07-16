Обстрел Харькова: уже трое пострадавших

В ночь на среду, 16 июля, в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

На эту минуту известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков - говорится в сообщении.

"Им оказывается медицинская помощь", - добавил чиновник.

Напомним

В Харькове вечером 15 июля прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, Россия нанесла по меньшей мере 17 ударов по городу. В результате обстрела зафиксированы попадания в Киевском районе Харькова.

В результате массированной атаки российских беспилотников в одном из районов Харькова произошел пожар на гражданском предприятии, есть пострадавшие.