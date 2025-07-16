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Обстрел Харькова: уже трое пострадавших

Киев • УНН

 • 988 просмотра

В Харькове возросло количество пострадавших до трех человек в результате российской атаки в ночь на 16 июля. Пострадавшим оказывается медицинская помощь после по меньшей мере 17 ударов по городу.

Обстрел Харькова: уже трое пострадавших

В ночь на среду, 16 июля, в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.  

На эту минуту известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков

- говорится в сообщении.

"Им оказывается медицинская помощь", - добавил чиновник.

Напомним

В Харькове вечером 15 июля прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, Россия нанесла по меньшей мере 17 ударов по городу. В результате обстрела зафиксированы попадания в Киевском районе Харькова.   

В результате массированной атаки российских беспилотников в одном из районов Харькова произошел пожар на гражданском предприятии, есть пострадавшие. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Харьков
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