Обстріл Харкова: вже троє постраждалих

У ніч проти середи, 16 липня у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

На цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків - йдеться у повідомленні.

"Їм надається медична допомога", - додав чиновник.

Нагадаємо

У Харкові ввечері 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, росія завдала щонайменше 17 ударів по місту. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання в Київському районі Харкова.

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників в одному з районів Харкова сталася пожежа на цивільному підприємстві, є постражалі.