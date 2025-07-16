Обстріл Харкова: вже троє постраждалих
Київ • УНН
У Харкові зросла кількість постраждалих до трьох осіб внаслідок російської атаки в ніч на 16 липня. Постраждалим надається медична допомога після щонайменше 17 ударів по місту.
У ніч проти середи, 16 липня у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
На цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків
"Їм надається медична допомога", - додав чиновник.
Нагадаємо
У Харкові ввечері 15 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, росія завдала щонайменше 17 ударів по місту. Внаслідок обстрілу зафіксовані влучання в Київському районі Харкова.
Унаслідок масованої атаки російських безпілотників в одному з районів Харкова сталася пожежа на цивільному підприємстві, є постражалі.