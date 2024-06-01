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Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго
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Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей
В результате обстрела со стороны россии города Балаклея Харьковской области пострадали 6 детей, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии, а 4 - с травмами средней тяжести.
НАТО способно и готово защитить всех союзников по Альянсу - Столтенберг
НАТО готово защищать всех союзников по Североатлантическому союзу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что НАТО увеличило военный потенциал и больше инвестирует в оборону.
Сенкевич о взрыве который был слышен в Николаеве: произошел в воздухе за городом
По словам мэра города Александра Сенкевича, в воздухе за пределами города Николаев произошел взрыв.
Зеленский прибыл в Сингапур
Президент Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проведет ряд встреч, обсудит восстановление мира в Украине, а также обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности.
Столтенберг прокомментировал наступление рф на Харьковщину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россии не удалось добиться какого-либо серьезного прорыва в Харьковской области, несмотря на усилия.
Сил обороны Украины за сутки в раз или две артиллерийские системы и средство ПВО рф
За минувшие сутки воздушные силы и ракетные войска Украины нанесли удары по двум местам сбора российского личного состава, четырем пунктам управления, двум артиллерийским системам, системе противовоздушной обороны, скоплению военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов.
Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго
Во время ночного ракетного удара по энергетическим объектам в пяти областях Украины российские войска атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". Атака привела к критическому повреждению оборудования.
Утром россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине
Утром российские войска нанесли ракетный удар по культурному центру в населенном пункте Бериславского района Херсонской области.
В Полтаве найдена мертвой 12-летняя девочка, подозреваемый арестован за убийство и сексуальное насилие
12-летняя Дарья Волошина, пропавшая в Полтаве, была найдена мертвой в лесополосе. 57-летний местный мужчина с криминальным прошлым был арестован по подозрению в сексуальном насилии и убийстве ребенка.
В Николаеве был слышен взрыв-мэр
В Николаеве прогремел взрыв, мэр призывает жителей оставаться в безопасных местах.