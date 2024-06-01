Обстрел Балаклеи: Синегубов рассказал о состоянии пострадавших детей

Из-за вражеского обстрела Балаклеи на Харьковщине в больницах находится шестеро детей. Два ребенка в достаточно тяжелом состоянии. Четыре получили среднюю степень тяжести ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

У нас шесть детей сейчас находятся в больницах, два ребенка достаточно тяжелые. Четыре ребенка получили среднюю степень тяжести ранения - сказал Синегубов.

По его словам, сегодня враг в Международный день детей нанес удар по месту отдыха, где находилось несколько семей.

Они приехали туда вместе со своими детьми для того, чтобы провести выходные дни. Враг цинично нанес удар, когда все находились в своих домах - рассказал Синегубов.

По его словам, сейчас еще продолжается ликвидация последствий.

По нашей информации раненых там не будет, потому что всех уже идентифицировали. Сейчас дело за врачами, которые пытаются спасти жизнь. Ранения достаточно значительные, они разной степени, проникающие, осколочные ранения и в голову есть, и в тело, ушибы разной степени тяжести, и ранения конечностей - рассказал он.

Напомним

1 июня в результате обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области пострадали 8 детей.

В Украине выросло количество детей, пострадавших из-за войны