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Обстріл Балаклії: Синєгубов розповів про стан постраждалих дітей

Обстріл Балаклії: Синєгубов розповів про стан постраждалих дітей

Київ • УНН

 • 47803 перегляди

У результаті обстрілу з боку росії міста Балаклія Харківської області постраждали 6 дітей, 2 з яких перебувають у важкому стані, а 4 - з травмами середньої тяжкості.

Через ворожий  обстріл Балаклії на Харківщині у лікарнях перебуває шестеро дітей. Дві дитини у  досить важкому стані. Чотири отримали середній ступінь важкості поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент  УНН.

У нас шість дітей наразі знаходяться у лікарнях, дві дитини досить важкі. Чотири дитини отримали середній ступінь важкості поранення

- сказав Синєгубов.

За його словами, сьогодні ворог у Міжнародний день дітей завдав удару по місцю відпочинку, де знаходилося декілька сімей.

Вони приїхали туди разом зі своїми дітьми для того, щоб провести вихідні дні. Ворог цинічно завдав удару, коли всі знаходилися у своїх помешканнях

- розповів Синєгубов.

За його словами, наразі ще триває ліквідація наслідків.

За нашою інформацією поранених там не буде, тому що всіх вже ідентифікували. Наразі справа за лікарями, які намагаються врятувати життя. Поранення досить значні, вони різного ступеня, проникаючі, осколкові поранення і в голову є, і в тіло, забої різного ступеня важкості, і поранення кінцівок

- розповів він.

Нагадаємо

1 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.

В Україні зросла кількість дітей, постраждалих через війну01.06.24, 11:19 • 27787 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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