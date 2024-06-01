Обстріл Балаклії: Синєгубов розповів про стан постраждалих дітей

Через ворожий обстріл Балаклії на Харківщині у лікарнях перебуває шестеро дітей. Дві дитини у досить важкому стані. Чотири отримали середній ступінь важкості поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У нас шість дітей наразі знаходяться у лікарнях, дві дитини досить важкі. Чотири дитини отримали середній ступінь важкості поранення

За його словами, сьогодні ворог у Міжнародний день дітей завдав удару по місцю відпочинку, де знаходилося декілька сімей.

Вони приїхали туди разом зі своїми дітьми для того, щоб провести вихідні дні. Ворог цинічно завдав удару, коли всі знаходилися у своїх помешканнях

За його словами, наразі ще триває ліквідація наслідків.

За нашою інформацією поранених там не буде, тому що всіх вже ідентифікували. Наразі справа за лікарями, які намагаються врятувати життя. Поранення досить значні, вони різного ступеня, проникаючі, осколкові поранення і в голову є, і в тіло, забої різного ступеня важкості, і поранення кінцівок