Облачно с прояснениями, кратковременные дожди: чего ожидать от погоды 7 мая
Киев • УНН
В среду в Украине переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге и юго-востоке местами грозы. Температура днем будет колебаться от +13° до +25°.
В среду, 7 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По данным синоптиков, атмосферное давление будет испытывать колебания: в большинстве областей днем он будет повышаться, особенно ощутимо в западных и северных областях.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы; только ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков. Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 25°
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит 15-17° тепла.
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