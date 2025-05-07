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Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі: чого очікувати від погоди 7 травня

Київ • УНН

 • 2848 перегляди

У середу в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, на півдні та південному сході подекуди грози. Температура вдень коливатиметься від +13° до +25°.

Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі: чого очікувати від погоди 7 травня

У середу, 7 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вдень він підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря становитиме 15-17° тепла.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв: що ще святкують 7 травня07.05.25, 06:30 • 1982 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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