Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі: чого очікувати від погоди 7 травня
Київ • УНН
У середу в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, на півдні та південному сході подекуди грози. Температура вдень коливатиметься від +13° до +25°.
У середу, 7 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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За даними синоптиків, атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вдень він підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.
Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря становитиме 15-17° тепла.
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