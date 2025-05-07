День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв: що ще святкують 7 травня
Київ • УНН
7 травня відзначають День обізнаності про ментальне здоров’я дітей, Міжнародний день планетаріїв, День обізнаності про рак сечового міхура та Всесвітній день сиріт СНІДу. Вшановують пам’ять мученика Акакія.
Сьогодні, 7 травня, відзначається День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв. Віряни вшановують пам’ять мученика Акакія, пише УНН.
День обізнаності про ментальне здоров’я дітей
Цей день відзначається заходами та інформаційно-просвітницькою роботою, щоб нагадати про важливість комплексного, компетентного, сімейного догляду за дітьми та молоддю з проблемами психічного здоров’я. Подія заснована у США за підтримки Американської психологічної асоціації. Важливість цієї проблематики робить День обізнаності про ментальне здоров’я дітей актуальним у всьому світі.
Міжнародний день планетаріїв
Цей день було запроваджено з метою залучити міжнародну спільноту планетаріїв до співпраці, яка сприяє поширенню знань про планетарії серед громадськості. До участі в цій співпраці запрошуються всі планетарії, незалежно від розміру та місця розташування. Заклади, які беруть плату за вхід, Міжнародне товариство планетаріїв закликає зробити цей день безкоштовним для відвідувачів.
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День обізнаності про рак сечового міхура
Метою цього відзначення цього дня є підвищення обізнаності про рак сечового міхура. Це тип раку, який вражає слизову оболонку сечового міхура. У цей день відбувається кампанія інформування про його причини, симптоми та лікування. Ця хвороба є одним із найпоширеніших різновидів раку. За оцінками лікарів, щороку лише в Сполучених Штатах діагностується понад 80 тисяч нових випадків.
Всесвітній день сиріт СНІДу
Цей день запроваджений Асоціацією François-Xavier Bagnoud з 2002 року. Це має на меті підвищити обізнаності громадськості та урядів про тяжке становище дітей, які втратили батьків через СНІД.
День святого мученика Акакія
Мученик Акакій був воїном у римському війську. Акакій обіймав посаду сотника, але коли почалися нові гоніння християн, він відкрито визнав себе християнином. За це він був обезголовлений у 303 році.
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