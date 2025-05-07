День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв: що ще святкують 7 травня

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку
6 травня, 14:29 • 40352 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку

6 травня, 14:23 • 87672 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

6 травня, 14:11 • 60760 перегляди

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Ексклюзив
6 травня, 13:27 • 60832 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

6 травня, 12:34 • 67540 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

6 травня, 11:40 • 101589 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
6 травня, 10:24 • 53624 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
6 травня, 09:43 • 112446 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 57651 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 130503 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
0м/с
81%
748 мм
Популярнi новини

Суд продовжив цілодобовий домашній арешт ексрозвіднику Червінському

6 травня, 18:20 • 6894 перегляди

Смертельна ДТП у Києві на Столичному Шосе: є загиблий та травмовані

6 травня, 18:25 • 13396 перегляди

У Києві пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою

22:10 • 11830 перегляди

Удар балістикою по Києву: спалахнула пожежа, є постраждалі

22:31 • 9990 перегляди

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок, спалахнула пожежа

01:44 • 11344 перегляди
Публікації

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

6 травня, 15:56 • 48153 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

6 травня, 14:59 • 67532 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

6 травня, 11:40 • 101593 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

6 травня, 09:43 • 112451 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 130506 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 29492 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 80712 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 79337 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 91612 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 39786 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв: що ще святкують 7 травня

Київ • УНН

 • 516 перегляди

7 травня відзначають День обізнаності про ментальне здоров’я дітей, Міжнародний день планетаріїв, День обізнаності про рак сечового міхура та Всесвітній день сиріт СНІДу. Вшановують пам’ять мученика Акакія.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв: що ще святкують 7 травня

Сьогодні, 7 травня, відзначається День обізнаності про ментальне здоров’я дітей та Міжнародний день планетаріїв. Віряни вшановують пам’ять мученика Акакія, пише УНН.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей

Цей день відзначається заходами та інформаційно-просвітницькою роботою, щоб нагадати про важливість комплексного, компетентного, сімейного догляду за дітьми та молоддю з проблемами психічного здоров’я. Подія заснована у США за підтримки Американської психологічної асоціації. Важливість цієї проблематики робить День обізнаності про ментальне здоров’я дітей актуальним у всьому світі.

Міжнародний день планетаріїв

Цей день було запроваджено з метою залучити міжнародну спільноту планетаріїв до співпраці, яка сприяє поширенню знань про планетарії серед громадськості. До участі в цій співпраці запрошуються всі планетарії, незалежно від розміру та місця розташування. Заклади, які беруть плату за вхід, Міжнародне товариство планетаріїв закликає зробити цей день безкоштовним для відвідувачів.

Всесвітній день боротьби з астмою та День без дієт: що ще можна відзначити 6 травня06.05.25, 06:25 • 4232 перегляди

День обізнаності про рак сечового міхура

Метою цього відзначення цього дня є підвищення обізнаності про рак сечового міхура. Це тип раку, який вражає слизову оболонку сечового міхура. У цей день відбувається кампанія інформування про його причини, симптоми та лікування. Ця хвороба є одним із найпоширеніших різновидів раку. За оцінками лікарів, щороку лише в Сполучених Штатах діагностується понад 80 тисяч нових випадків.

Всесвітній день сиріт СНІДу

Цей день запроваджений Асоціацією François-Xavier Bagnoud з 2002 року. Це має на меті підвищити обізнаності громадськості та урядів про тяжке становище дітей, які втратили батьків через СНІД.

День святого мученика Акакія

Мученик Акакій був воїном у римському війську. Акакій обіймав посаду сотника, але коли почалися нові гоніння християн, він відкрито визнав себе християнином. За це він був обезголовлений у 303 році.

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків06.05.25, 08:57 • 130503 перегляди

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Суспільство
Сполучені Штати
Brent
$62.57
Bitcoin
$96,622.60
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,398.25
Ethereum
$1,824.90