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День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф
04:48 • 486 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

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Всесвітній день боротьби з астмою та День без дієт: що ще можна відзначити 6 травня

Київ • УНН

 • 908 перегляди

6 травня відзначають Всесвітній день боротьби з астмою, спрямований на підвищення обізнаності про хворобу. Також, Міжнародний день без дієт, що пропагує позитивне ставлення до тіла.

Всесвітній день боротьби з астмою та День без дієт: що ще можна відзначити 6 травня

Сьогодні, 6 травня відзначається Національний день без дієт та Всесвітній день боротьби з астмою, передає УНН.

Міжнародний день проти дієти

Міжнародний день без дієт (також відомий як Національний день без дієт або просто День без дієт) – це щорічне свято, присвячене позитивному ставленню до тіла та відмові від культури дієт. Його відзначають у багатьох країнах світу, зокрема у Великій Британії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Індії, Ізраїлі, Данії, Швеції та Бразилії.

Міжнародний день без дієт вперше відзначався у Сполученому Королівстві. Британській феміністці Мері Еванс Янг приписують початок руху, натхненого її власною боротьбою з ухваленням тіла та анорексією.

Перший День без дієти відбувся 5 травня 1992 року. Це був невеликий захід, який святкували дюжина жінок на пікніку у Гайд-парку у Лондоні. Вік учасників варіювався від 21 до 76 років, і всі вони носили наклейки з написом: "Відмовтеся від цієї дієти". Ішов дощ, тож Янг влаштувала пікнік у себе вдома. Невдовзі вона спробувала зробити цю дату міжнародним святом.

Американці, особливо у Каліфорнії, Техасі, Нью-Мексико та Аризоні, були стурбовані тим, що ця дата збігалася зі святкуванням Сінко де Майо у південних штатах. Янг погодилася змінити дату наступного дня у наступні роки.

Сьогодні відзначення цього дня перетворилося на кампанію в соціальних мережах, спонсоровану Національною асоціацією розладів харчової поведінки.

На сьогодні у сучасному світі як ніколи гостро стоїть питання щодо харчових розладів, адже соціальні мережі задають нереалістичні стандарти зовнішності й фігури. Під вплив потрапляють часто підлітки, які починають руйнувати своє здоров’я жорсткими дієтами.

Важливо пам’ятати, швидка втрата ваги або прагнення до нереалістичних типів фігури — це чудовий спосіб завдати собі шкоди. Головним принципом має бути збалансованість, достатня кількість білків, жирів та складних вуглеводів, а не харчові обмеження.

Як правильно їсти солодке та як його вибирати: відповіла нутриціологиня28.01.25, 12:33 • 107944 перегляди

Всесвітній день боротьби з астмою

Всесвітній день астми, який щорічно відзначається у перший вівторок травня, цього разу 6 траня – це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про астму та покращення догляду за людьми, які страждають на це хронічне респіраторне захворювання. Організований Глобальною ініціативою з астми (GINA), партнером Форуму міжнародних респіраторних товариств (FIRS), захід вперше було започатковано у 1998 році під час першої Всесвітньої зустрічі з питань астми в Барселоні, Іспанія.

Всесвітній день астми об’єднує медичних працівників, пацієнтів та організації, щоб виступати за краще розуміння, профілактику та лікування астми, підкреслюючи важливість ефективного лікування та ранньої діагностики для покращення якості життя мільйонів людей у ​​всьому світі.

Астма — одне з найпоширеніших хронічних неінфекційних захворювань, яке вражає понад 260 мільйонів людей і є причиною понад 450 000 смертей щороку у всьому світі. Більшості цих смертей можна запобігти.

У країнах з низьким середнім рівнем доходу відсутність доступності або висока вартість інгаляційних ліків, особливо інгаляційних кортикостероїдів, є основними причинами того, що 96% смертей від астми у світі припадає на ці країни.

Навіть у країнах з високим рівнем доходу високі витрати можуть означати, що багато людей з астмою мають обмежений доступ до основних інгаляційних ліків, що призводить до погано контрольованої астми та смертей від астми, яких можна запобігти.

Новий підхід у боротьбі з астмою та ХОЗЛ: перший прорив за останні 50 років 28.11.24, 11:29 • 13350 переглядiв

День без домашніх завдань

Також сьогодні мільйони школярів у всьому світі із радістю відзначають День без домашніх завдань.

Домашні завдання можуть бути головним болем, незалежно від того, чи ви ще навчаєтесь у школі, чи ні. Мета сьогоднішньої події - дати можливість дітям зосередитися на інших справах, окрім шкільних завдань. День також присвячено поширенню інформації про те, що домашні завдання не завжди приносять користь, а інколи навіть шкодять дітям. Тому що, насправді, це може бути настільки стресовим, що може заважати навчанню, а не покращувати його. Адже постійний стрес, тиск через оцінки може провокувати погіршення у процесі навчання, провокування негативних асоціацій із школою, університетом. Важливий баланс, вміння ефективно організовувати свій час та не забувати про відпочинок.

Міжнародний день коучингу

Міжнародний день коучингу - професійне свято, створене для розвитку та поширення коучингу як напряму.

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