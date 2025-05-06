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Всемирный день борьбы с астмой и День без диет: что еще можно отметить 6 мая

Киев • УНН

 • 426 просмотра

6 мая отмечают Всемирный день борьбы с астмой, направленный на повышение осведомленности о болезни. Также, Международный день без диет, пропагандирующий позитивное отношение к телу.

Всемирный день борьбы с астмой и День без диет: что еще можно отметить 6 мая

Сегодня, 6 мая, отмечается Национальный день без диет и Всемирный день борьбы с астмой, передает УНН.

Международный день против диеты

Международный день без диет (также известный как Национальный день без диет или просто День без диет) – это ежегодный праздник, посвященный положительному отношению к телу и отказу от культуры диет. Его отмечают во многих странах мира, в частности в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиле, Дании, Швеции и Бразилии.

Международный день без диет впервые отмечался в Соединенном Королевстве. Британской феминистке Мэри Эванс Янг приписывают начало движения, вдохновленного ее собственной борьбой с принятием тела и анорексией.

Первый День без диеты состоялся 5 мая 1992 года. Это было небольшое мероприятие, которое праздновали дюжина женщин на пикнике в Гайд-парке в Лондоне. Возраст участников варьировался от 21 до 76 лет, и все они носили наклейки с надписью: "Откажитесь от этой диеты". Шел дождь, поэтому Янг устроила пикник у себя дома. Вскоре она попыталась сделать эту дату международным праздником.

Американцы, особенно в Калифорнии, Техасе, Нью-Мексико и Аризоне, были обеспокоены тем, что эта дата совпадала с празднованием Синко де Майо в южных штатах. Янг согласилась изменить дату на следующий день в последующие годы.

Сегодня празднование этого дня превратилось в кампанию в социальных сетях, спонсируемую Национальной ассоциацией расстройств пищевого поведения.

На сегодня в современном мире как никогда остро стоит вопрос о пищевых расстройствах, ведь социальные сети задают нереалистичные стандарты внешности и фигуры. Под влияние попадают часто подростки, которые начинают разрушать свое здоровье жесткими диетами.

Важно помнить, быстрая потеря веса или стремление к нереалистичным типам фигуры — это отличный способ нанести себе вред. Главным принципом должна быть сбалансированность, достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов, а не пищевые ограничения.

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Всемирный день борьбы с астмой

Всемирный день астмы, который ежегодно отмечается в первый вторник мая, на этот раз 6 траня – это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности об астме и улучшение ухода за людьми, страдающими этим хроническим респираторным заболеванием. Организованный Глобальной инициативой по астме (GINA), партнером Форума международных респираторных обществ (FIRS), мероприятие впервые было основано в 1998 году во время первой Всемирной встречи по вопросам астмы в Барселоне, Испания.

Всемирный день астмы объединяет медицинских работников, пациентов и организации, чтобы выступать за лучшее понимание, профилактику и лечение астмы, подчеркивая важность эффективного лечения и ранней диагностики для улучшения качества жизни миллионов людей во всем мире.

Астма — одно из самых распространенных хронических неинфекционных заболеваний, которое поражает более 260 миллионов человек и является причиной более 450 000 смертей ежегодно во всем мире. Большинству этих смертей можно предотвратить.

В странах с низким средним уровнем дохода отсутствие доступности или высокая стоимость ингаляционных лекарств, особенно ингаляционных кортикостероидов, являются основными причинами того, что 96% смертей от астмы в мире приходится на эти страны.

Даже в странах с высоким уровнем дохода высокие затраты могут означать, что многие люди с астмой имеют ограниченный доступ к основным ингаляционным лекарствам, что приводит к плохо контролируемой астме и смертям от астмы, которых можно предотвратить.

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День без домашних заданий

Также сегодня миллионы школьников во всем мире с радостью отмечают День без домашних заданий.

Домашние задания могут быть головной болью, независимо от того, учитесь ли вы еще в школе или нет. Цель сегодняшнего события - дать возможность детям сосредоточиться на других делах, кроме школьных заданий. День также посвящен распространению информации о том, что домашние задания не всегда приносят пользу, а иногда даже вредят детям. Потому что, на самом деле, это может быть настолько стрессовым, что может мешать обучению, а не улучшать его. Ведь постоянный стресс, давление из-за оценок может провоцировать ухудшение в процессе обучения, провоцирование негативных ассоциаций со школой, университетом. Важен баланс, умение эффективно организовывать свое время и не забывать об отдыхе.

Международный день коучинга

Международный день коучинга - профессиональный праздник, созданный для развития и распространения коучинга как направления.

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