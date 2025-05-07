День осведомленности о ментальном здоровье детей и Международный день планетариев: что еще празднуют 7 мая
Киев • УНН
7 мая отмечают День осведомленности о ментальном здоровье детей, Международный день планетариев, День осведомленности о раке мочевого пузыря и Всемирный день сирот СПИДа. Чтят память мученика Акакия.
Сегодня, 7 мая, отмечается День осведомленности о ментальном здоровье детей и Международный день планетариев. Верующие чтят память мученика Акакия, пишет УНН.
День осведомленности о ментальном здоровье детей
Этот день отмечается мероприятиями и информационно-просветительской работой, чтобы напомнить о важности комплексного, компетентного, семейного ухода за детьми и молодежью с проблемами психического здоровья. Событие основано в США при поддержке Американской психологической ассоциации. Важность этой проблематики делает День осведомленности о ментальном здоровье детей актуальным во всем мире.
Международный день планетариев
Этот день был введен с целью привлечь международное сообщество планетариев к сотрудничеству, которое способствует распространению знаний о планетариях среди общественности. К участию в этом сотрудничестве приглашаются все планетарии, независимо от размера и местоположения. Заведения, взимающие плату за вход, Международное общество планетариев призывает сделать этот день бесплатным для посетителей.
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День осведомленности о раке мочевого пузыря
Целью этого отмечания этого дня является повышение осведомленности о раке мочевого пузыря. Это тип рака, который поражает слизистую оболочку мочевого пузыря. В этот день проходит кампания информирования о его причинах, симптомах и лечении. Эта болезнь является одним из самых распространенных видов рака. По оценкам врачей, ежегодно только в Соединенных Штатах диагностируется более 80 тысяч новых случаев.
Всемирный день сирот СПИДа
Этот день введен Ассоциацией François-Xavier Bagnoud с 2002 года. Это имеет целью повысить осведомленность общественности и правительств о тяжелом положении детей, потерявших родителей из-за СПИДа.
День святого мученика Акакия
Мученик Акакий был воином в римском войске. Акакий занимал должность сотника, но когда начались новые гонения христиан, он открыто признал себя христианином. За это он был обезглавлен в 303 году.
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