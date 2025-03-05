О чем свидетельствует запуск Китаем железной дороги в обход рф - объяснили в ЦПД РНБО
Киев • УНН
Китай и Казахстан создают альтернативный железнодорожный маршрут в Европу без участия рф. Это демонстрирует прагматичный подход Пекина, несмотря на заявления о "безграничном партнерстве" с россией.
Несмотря на неоднократные заявления российской пропаганды о "вечной искренней дружбе" с Китаем, Пекин демонстрирует прагматичный подход к сотрудничеству с москвой. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Несмотря на заявления российской пропаганды о "вечной искренней дружбе с Китаем", решение КНР продвигать свои инфраструктурные проекты без привлечения рф свидетельствует о исключительно прагматичном подходе Пекина к отношениям с рф
В частности, как отмечает ЦПД, Казахстан и Китай запускают новый железнодорожный маршрут, который позволит перевозить грузы в Европу в обход россии.
Это свидетельствует о том, что Китаю выгодно развивать альтернативную инфраструктуру, чтобы обезопасить собственную логистику от вызовов, вызванных российским вторжением в Украину.
Напоминаем
Глава Китая Си Цзиньпин подтвердил "безграничное" партнерство в телефонном разговоре с российским диктатором владимиром путиным в третью годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.