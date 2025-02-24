Сі підтвердив "безмежне" партнерство з путіним у розмові в річницю вторгнення рф в Україну

Глава Китаю Сі Цзіньпін підтвердив "безмежне" партнерство у телефонній розмові з російським диктатором володимиром путіним у понеділок у третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, де путін поінформував Сі "про нещодавні російсько-американські контакти", пише УНН з посиланням на Reuters.

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Сторони провели переговори, на тлі того, як президент США Дональд Трамп наполягав на швидкій угоді про припинення війни в Україні, підвищуючи ймовірність того, що Вашингтон може вбити клин між Сі та путіним, щоб зосередитися на конкуренції з другою за величиною економікою світу, вказує видання.

Дзвінок, як зауважується, здавалося, був спрямований на те, щоб розвіяти будь-які подібні перспективи - Сі та путін підкреслили довговічність і "довгостроковий" характер свого альянсу з його власною внутрішньою динамікою, на яку не вплине жодна "третя сторона".

"Китайсько-російські відносини мають сильну внутрішню рушійну силу та унікальну стратегічну цінність, вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони та не перебувають під впливом будь-якої третьої сторони", - сказав Сі, згідно з офіційним повідомленням, опублікованим китайськими державними ЗМІ.

"Стратегії розвитку та зовнішня політика Китаю та росії є довгостроковими", - сказав Сі, додавши, що дві країни "є добрими сусідами, яких неможливо роз'єднати".

Останніми роками Сі, як зазначається, казав путіну, що в обох є шанс здійснити "зміни, яких світ не бачив століття", що багато аналітиків розглядають як спробу кинути виклик глобальному порядку під керівництвом США.

Китай і росія оголосили про стратегічне "безмежне" партнерство за кілька днів до того, як путін відправив десятки тисяч солдатів в Україну в лютому 2022 року. Сі зустрічався з путіним понад 40 разів за останнє десятиліття, і путін останніми місяцями називав Китай союзником.

путін також поінформував Сі "про нещодавні російсько-американські контакти", згідно з заявою кремля.

Трамп стривожив європейських союзників Вашингтона, виключивши їх і Україну з переговорів з росією, які відбулися минулого тижня в Саудівській Аравії.

Сі сказав, що Китай "радий бачити позитивні зусилля, зроблені росією та всіма зацікавленими сторонами для розрядки кризи", зазначивши такі ініціативи Китаю, як створення групи країн під назвою "друзі миру".

Ці зусилля були зосереджені на зображенні Китаю як нейтрального миротворця, але критики кажуть, що вони не мають під собою жодної основи, на тлі того, як Захід звинувачує Китай у підтримці воєнних зусиль росії за допомогою постачання товарів подвійного призначення та масштабних закупівель російської нафти та газу.

Китай заперечує, що підтримує військово-промислову базу росії. Головний дипломат Китаю Ван Ї заявив на Мюнхенській безпековій конференції минулого тижня, що Китай не припинить купувати російський газ.

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Натомість Сі доручив бюрократам вивчити політику Трампа і відреагувати на його початкові мита і погрози, на тлі того, як економіка Китаю, що відчуває труднощі, з високим рівнем безробіття серед молоді погано підготовлена ​​до того, щоб витримати ще одну торгову війну з Вашингтоном.

Це був другий дзвінок, який обидва лідери провели цього року, після того, як у січні вони обговорили, як налагодити зв'язки з Трампом.

Олександр Габуєв з Євразійського центру Карнегі заявив, що той факт, що обидві сторони зробили це в третю річницю війни, просто говорить про те, наскільки міцним стало це партнерство. Сторони також обговорили підготовку до відзначення перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Раніше цього місяця Сі прийняв запрошення росії відвідати захід у травні.

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