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Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

Си подтвердил "безграничное" партнерство с путиным в разговоре в годовщину вторжения рф в Украину

Киев  •  УНН

 • 5348 просмотра

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Лидеры Китая и РФ подтвердили «безграничное» партнерство в телефонном разговоре в годовщину вторжения в Украину. путин проинформировал Си о контактах с США, а Китай поддержал «позитивные усилия» по «разрядке кризиса».

Глава Китая Си Цзиньпин подтвердил "безграничное" партнерство в телефонном разговоре с российским диктатором владимиром путиным в понедельник в третью годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину, где путин проинформировал Си "о недавних российско-американских контактах", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Стороны провели переговоры, на фоне того, как президент США Дональд Трамп настаивал на быстром соглашении о прекращении войны в Украине, повышая вероятность того, что Вашингтон может вбить клин между Си и путиным, чтобы сосредоточиться на конкуренции со второй по величине экономикой мира, указывает издание.

Звонок, как отмечается, казалось, был направлен на то, чтобы развеять любые подобные перспективы - Си и путин подчеркнули долговечность и "долгосрочный" характер своего альянса с его собственной внутренней динамикой, на которую не повлияет никакая "третья сторона".

"Китайско-российские отношения имеют сильную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность, они не направлены против какой-либо третьей стороны и не находятся под влиянием какой-либо третьей стороны", - сказал Си, согласно официальному сообщению, опубликованному китайскими государственными СМИ.

"Стратегии развития и внешняя политика Китая и россии являются долгосрочными", - сказал Си, добавив, что две страны "являются добрыми соседями, которых невозможно разъединить".

В последние годы Си, как отмечается, говорил путину, что у обоих есть шанс осуществить "изменения, которых мир не видел столетия", что многие аналитики рассматривают как попытку бросить вызов глобальному порядку под руководством США.

Китай и россия объявили о стратегическом "безграничном" партнерстве за несколько дней до того, как путин отправил десятки тысяч солдат в Украину в феврале 2022 года. Си встречался с путиным более 40 раз за последнее десятилетие, и путин в последние месяцы называл Китай союзником.

Путин также проинформировал Си "о недавних российско-американских контактах", согласно заявлению кремля.

Трамп встревожил европейских союзников Вашингтона, исключив их и Украину из переговоров с россией, которые состоялись на прошлой неделе в Саудовской Аравии.

Си сказал, что Китай "рад видеть позитивные усилия, предпринятые россией и всеми заинтересованными сторонами для разрядки кризиса", отметив такие инициативы Китая, как создание группы стран под названием "друзья мира".

Эти усилия были сосредоточены на изображении Китая как нейтрального миротворца, но критики говорят, что они не имеют под собой никакой основы, на фоне того, как Запад обвиняет Китай в поддержке военных усилий россии посредством поставок товаров двойного назначения и масштабных закупок российской нефти и газа.

Китай отрицает, что поддерживает военно-промышленную базу россии. Главный дипломат Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, что Китай не прекратит покупать российский газ.

«Если не россия, то какая страна может предоставить столько газа нам": МИД Китая отреагировал на призывы прекращения закупок газа из рф14.02.25, 17:10 • 30174 просмотра

Вместо этого Си поручил бюрократам изучить политику Трампа и отреагировать на его первоначальные пошлины и угрозы, на фоне того, как испытывающая трудности экономика Китая с высоким уровнем безработицы среди молодежи плохо подготовлена к тому, чтобы выдержать еще одну торговую войну с Вашингтоном.

Это был второй звонок, который оба лидера провели в этом году, после того, как в январе они обсудили, как наладить связи с Трампом.

Александр Габуев из Евразийского центра Карнеги заявил, что тот факт, что обе стороны сделали это в третью годовщину войны, просто говорит о том, насколько прочным стало это партнерство. Стороны также обсудили подготовку к празднованию победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Ранее в этом месяце Си принял приглашение россии посетить мероприятие в мае.

Си Цзиньпин принял приглашение рф посетить москву 9 мая10.02.25, 09:59 • 23960 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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