Про що свідчить запуск Китаєм залізниці в обхід рф - пояснили у ЦПД РНБО

Попри неодноразові заяви російської пропаганди про "вічну щиру дружбу" з Китаєм, Пекін демонструє прагматичний підхід до співпраці з москвою. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

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Попри заяви ru-пропаганди про "вічну щиру дружбу з Китаєм", рішення КНР просувати свої інфраструктурні проєкти без залучення рф свідчить про виключно прагматичний підхід Пекіна до відносин з рф - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначає ЦПД, Казахстан і Китай запускають новий залізничний маршрут, який дозволить перевозити вантажі до Європи в обхід росії.

Це свідчить про те, що Китаю вигідно розбудовувати альтернативну інфраструктуру, аби убезпечити власну логістику від викликів, спричинених російським вторгненням в Україну.

Нагадаємо

Глава Китаю Сі Цзіньпін підтвердив "безмежне" партнерство у телефонній розмові з російським диктатором володимиром путіним у третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.