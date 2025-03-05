Про що свідчить запуск Китаєм залізниці в обхід рф - пояснили у ЦПД РНБО
Київ • УНН
Китай та Казахстан створюють альтернативний залізничний маршрут до Європи без участі рф. Це демонструє прагматичний підхід Пекіна, незважаючи на заяви про "безмежне партнерство" з росією.
Попри неодноразові заяви російської пропаганди про "вічну щиру дружбу" з Китаєм, Пекін демонструє прагматичний підхід до співпраці з москвою. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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Попри заяви ru-пропаганди про "вічну щиру дружбу з Китаєм", рішення КНР просувати свої інфраструктурні проєкти без залучення рф свідчить про виключно прагматичний підхід Пекіна до відносин з рф
Зокрема, як зазначає ЦПД, Казахстан і Китай запускають новий залізничний маршрут, який дозволить перевозити вантажі до Європи в обхід росії.
Це свідчить про те, що Китаю вигідно розбудовувати альтернативну інфраструктуру, аби убезпечити власну логістику від викликів, спричинених російським вторгненням в Україну.
Нагадаємо
Глава Китаю Сі Цзіньпін підтвердив "безмежне" партнерство у телефонній розмові з російським диктатором володимиром путіним у третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.