NYT: путин продолжает давить - с Трампом и на поле боя

Белый дом в течение двух месяцев "тепло обнимал кремль", но российский диктатор владимир путин мало что дал взамен, несмотря на свою "готовность сотрудничать". Об этом говорится в материале The New York Times под заголовком Times "Путин продолжает давить - с Трампом и на поле боя", сообщает УНН.

Детали

Авторы отмечают, что беспилотники путина "затапливают украинские города", а его тактика ведения переговоров испытывает терпение "самого дружественного Белого дома, с которым он сталкивался за десятилетия".

Его силы продолжали бомбардировать Украину, как на фронте, так и в глубине Украины. Он почти не сдвинулся в мирных переговорах, заключив соглашение о безоговорочном 30-дневном прекращении огня с множеством условий. Его подчиненные затягивали переговоры, в последние дни озвучивая требования ограниченного черноморского перемирия - пишут авторы.

Они напоминают, что впоследствии путин предположил, что может понадобиться создание временного украинского правительства под эгидой ООН и проведение выборов в Украине, чтобы проложить путь к окончательному прекращению войны.

Подразумевалось, что быстрого мира не будет, и господин путин снова заявил, что не может заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого москва месяцами порочила как нелегитимного - говорится в статье.

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Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп "обратил внимание на это" и пригрозил введением пошлин для любой страны, которая покупает российскую нефть, "что может ослабить важнейший источник дохода москвы для войны".

Я считаю, что Трамп настолько хочет соглашения с путиным, что не пойдет сразу в другом направлении и не будет давить на россию. Но я думаю, что мы приближаемся к поворотному моменту, когда Трамп понимает, что путин может быть не заинтересован ни в какой сделке, и все время будет класть что-то дополнительное на стол того, что он хочет получить - сказал изданию эксперт по россии Германского совета по международным отношениям Штефан Мейстер.

По его мнению, главной проблемой Трампа является огромное желание как можно быстрее прекратить войну.

"Именно поэтому американский президент и отказывается пойти противоположным путем и подвергнуть ее значительному давлению. ... Команда Трампа имеет иллюзию, что путин даст им то, чего они хотят. Но интересы путина противоположны. Они не пересекаются. Это лишь плод воображения нынешнего американского руководства, и эти иллюзии обречены больно разбиться", - резюмирует эксперт.

Напомним

Накануне заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил, что россия не принимает предложения США о прекращении огня в Украине, считая их попыткой навязать схему без учета первопричин конфликта. москва заявляет о серьезном, но негативном рассмотрении американских идей.

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