NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

Білий дім протягом двох місяців "тепло обіймав кремль", але російський диктатор володимир путін мало що дав натомість, незважаючи на свою "готовність співпрацювати". Про це йдеться у матеріалі The New York Times під заголовком Times "Путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою", повідомляє УНН.

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Автори зазначають, що безпілотники путіна "затоплюють українські міста", а його тактика ведення переговорів випробовує терпіння "найдружнішого Білого дому, з яким він стикався за десятиліття".

Його сили продовжували бомбардувати Україну, як на фронті, так і в глибині України. Він майже не зрушився у мирних переговорах, уклавши угоду про безумовне 30-денне припинення вогню з безліччю умов. Його підлеглі затягували переговори, останніми днями озвучуючи вимоги обмеженого чорноморського перемир’я - пишуть автори.

Вони нагадують, що згодом путін припустив, що може знадобитися створення тимчасовогоукраїнського уряду під егідою ООН і проведення виборів в Україні, щоб прокласти шлях до остаточного припинення війни.

Малося на увазі, що швидкого миру не буде, і пан путін знову заявив, що не може укласти угоду з президентом України Володимиром Зеленським, якого москва місяцями паплюжила як нелегітимного - йдеться у статті.

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Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп "звернув увагу на це" і пригрозив запровадженням мит для будь-якої країни, яка купує російську нафту, "що може послабити найважливіше джерело доходу москви для війни".

Я вважаю, що Трамп настільки хоче угоди з путіним, що не піде одразу в іншому напрямку і не тиснутиме на росію. Але я думаю, що ми наближаємося до поворотного моменту, коли Трамп розуміє, що путін може бути не зацікавлений у жодній угоді, і весь час буде класти щось додаткове на стіл того, що він хоче отримати - сказав виданню експерт з росії Німецької ради з міжнародних відносин Штефан Мейстер.

На його думку, головною проблемою Трампа є величезне бажання якнайшвидше припинити війну.

"Саме тому американський президент і відмовляється піти протилежним шляхом і піддати її значному тиску. ... Команда Трампа має ілюзію, що путін дасть їм те, чого вони хочуть. Але інтереси путіна протилежні. Вони не перетинаються. Це лише плід уяви теперішнього американського керівництва, та ці ілюзії приречені боляче розбитися", - резюмує експерт.

Нагадаємо

Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахування першопричин конфлікту. москва заявляє про серйозний, але негативний розгляд американських ідей.

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