В начале этого месяца министр обороны рф андрей белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину. российский министр хотел сообщить Остину о "тайной операции" Украины против россии. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, Остин разговаривал по телефону с министром обороны рф только пять раз, и почти всегда по инициативе Пентагона.

На самом деле Остин связался с новым министром обороны россии андреем белоусовым всего за несколько недель до этого, 25 июня, в попытке сохранить "открытые линии связи", сообщили в Пентагоне.

Это был первый телефонный разговор между двумя мужчинами после того, как белоусов сменил сергея шойгу, который долгое время занимал должность министра обороны россии.

По словам двух американских чиновников и еще одного чиновника, осведомленного о звонке, 12 июля белоусов звонил, чтобы передать предупреждение: россияне обнаружили подготовку украинской "тайной операции" против россии, которая, по их мнению, проводилась с разрешения американцев.

Как сказали два американских чиновника, представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали ни о каком подобном "заговоре".

"Но что бы ни рассказал белоусов, по словам всех трех чиновников, это было воспринято настолько серьезно, что американцы связались с украинцами и, по сути, сказали: если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого", - пишет издание.

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"Во время разговора министр подчеркнул важность поддержания линий связи на фоне продолжающейся войны россии против Украины", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх через несколько часов после разговора 12 июля.

Представители Пентагона отказались сообщить, поднимал ли Остин этот вопрос в телефонном разговоре во вторник со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

В заявлении министерства обороны россии после разговора 12 июля подтверждается, что его инициатором был белоусов, и добавляется, что "были обсуждены вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации". Но в заявлении не упоминалось о "тайной миссии" Украины.

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