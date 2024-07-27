россия опасается победы на выборах США Камалы Харрис, считая, что это будет огромным разочарованием для кремля. Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.

Детали

Когда президент Байден заявил, что отказывается от своей кандидатуры на переизбрание, это стало внезапным потрясением в политической жизни США для многих представителей российской элиты, которые внимательно следят за отношениями между Москвой и Западом - пишет издание.

Отмечается, что отказ Байдена в пользу вице-президента Харрис перевернул гонку, в которую кремль и его сторонники верили, что Дональд Трамп может выиграть, создав «окно возможностей» для урегулирования войны в Украине на агрессивных условиях России.

Если Камала Харрис победит на выборах, это будет огромное разочарование для кремля. Не потому, что они ожидают каких-то конкретных антироссийских шагов, а потому, что природа американской политики станет, с их точки зрения, иррациональной, непрагматичной и саморазрушительной. Все окна закроются - сказала российский политолог Татьяна Становая.

В отличие от Байдена, который, несмотря на значительную военную и финансовую поддержку Украине, рассматривается как предсказуемый и осторожный игрок, Камала Харрис менее известна в России и вызывает у российской элиты значительную тревогу.

Напомним,

Вице-президент США Камала Харрис официально присоединилась к президентской гонке. В предвыборном ролике она подчеркнула важность верховенства права и свободы, косвенно критикуя своего конкурента Дональда Трампа.