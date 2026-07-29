NYT: Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту

Sejjil

Иран "рассматривал возможность атаки на морской порт в Украине" после удара дрона в Каспийском море, но шквал дипломатических усилий успокоил ситуацию, со ссылкой на слова иранских и западных чиновников сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Иранские чиновники после удара дрона в Каспийском море обещали нанести "ответный удар". "Некоторые люди, осведомленные о разведывательных данных, заявили, что ожидали, что Иран запустит баллистическую ракету с малой боеголовкой по Украине, чтобы сделать символический жест, но нанести относительно небольшой ущерб. Другие чиновники заявили, что целью, вероятно, был один из черноморских портов Украины".

Способен ли Иран ударить по Украине баллистикой - военный эксперт оценил реальные возможности Тегерана

"Любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, привела бы к драматической эскалации и рисковала бы спровоцировать более широкую войну, учитывая напряженность между двумя странами из-за союза Ирана с россией", — отметило издание.

"Иранские чиновники заявили, что надеются, что конфликт завершится их ответным ударом, но западные чиновники предупредили, что трудно предсказать, как отреагирует Украина".

"Во вторник, после того как украинские дипломаты попытались ослабить напряженность, Арагчи поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. После разговора Арагчи написал в посте, что Сибига назвал атаку на грузовое судно непреднамеренной", — указывает издание.

Наша цель — избежать ненужной эскалации: Сыбига позвонил главе МИД Ирана на фоне угроз атаковать Украину

"Иран также не стремится к эскалации, но четко заявил, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Должна быть компенсация за ущерб", — отметил Арагчи.

Иран не стремится к эскалации и ожидает от Украины возмещения ущерба после атаки на судно - Арагчи

Министр иностранных дел Ирана заявил на своей официальной веб-странице, что он также разговаривал с Каей Каллас, главным дипломатом Европейского Союза, о "способах помочь снизить напряженность в регионе".

Мехди Рахмати, аналитик, близкий к правительству Ирана и находящийся в стране, сказал, что хотя некоторые иранские политические деятели призывали к ответному удару по Украине, другие советовали сдержанность.

"Украина — не маленькая, незначительная страна. Она имеет опыт ведения войны и логистическую поддержку со стороны Америки и Европы. Мы ничего не получим, создавая новый фронт в войне", — сказал Рахмати в телефонном интервью из Тегерана.

Украинские официальные лица, указывает издание, давно отмечают использование россией иранских беспилотников и деталей к ним в атаках рф на Украину.