Наша цель — избежать ненужной эскалации: Сыбига позвонил главе МИД Ирана на фоне угроз атаковать Украину

Глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи для откровенного разговора на фоне напряженности и подчеркнул: «наша цель — избежать ненужной эскалации», передает УНН.

Я позвонил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи для откровенного разговора. Дипломатия заключается в прямом диалоге, даже когда это трудно. Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации - сообщил глава МИД Украины.

Сибига повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту страны от российской агрессии и никогда не имели целью атаковать гражданские суда или людей. Это касается также заявлений Ирана относительно их гражданина, который погиб, и гражданского судна, которое было атаковано во время недавнего инцидента.

Наша цель — противодействовать российской агрессии, которая является коренной причиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы. Я подчеркнул необходимость воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины. Эта война является незаконной, и она должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира - резюмировал глава МИД Украины.

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