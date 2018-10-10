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ЧП на арсенале в Ичне: очаги пожара локализовали

ЧП на арсенале в Ичне: очаги пожара локализовали

Киев  •  УНН

 • 13072 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. На территории 6-го арсенала Минобороны возле города Ичня Черниговской области очаги пожара локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.

"По состоянию на 12:30, по оперативной информации руководства штаба ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на территории 6-го арсенала, очаги возгорания пожара локализованы. Интенсивность взрывов на арсенале в сравнении с утром значительно уменьшилась", – говорится в сообщении.

К локализации очагов тления привлекли технику подразделений ВСУ. В частности, на технической территории работают 3 инженерные машины разграждения и 8 пожарных танков ГПМ54, а также авиация ГСЧС – 2 самолета АН32П.

Добавим, что по состоянию на 16:00 пожарнлая авиация провела воздушную разведку технической территории арсенала и осуществила 15 сбросов воды, а именно 120 т, сообщили в пресс-центре ГСЧС. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

"Пиротехническими подразделениями обеспечено реагирование на 54 случая обнаружения взрывоопасных предметов местным населением (432 взрывоопасных предмета)", – отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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