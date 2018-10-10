ЧП на арсенале в Ичне: очаги пожара локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На территории 6-го арсенала Минобороны возле города Ичня Черниговской области очаги пожара локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.
"По состоянию на 12:30, по оперативной информации руководства штаба ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на территории 6-го арсенала, очаги возгорания пожара локализованы. Интенсивность взрывов на арсенале в сравнении с утром значительно уменьшилась", – говорится в сообщении.
К локализации очагов тления привлекли технику подразделений ВСУ. В частности, на технической территории работают 3 инженерные машины разграждения и 8 пожарных танков ГПМ54, а также авиация ГСЧС – 2 самолета АН32П.
Добавим, что по состоянию на 16:00 пожарнлая авиация провела воздушную разведку технической территории арсенала и осуществила 15 сбросов воды, а именно 120 т, сообщили в пресс-центре ГСЧС. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.
"Пиротехническими подразделениями обеспечено реагирование на 54 случая обнаружения взрывоопасных предметов местным населением (432 взрывоопасных предмета)", – отметили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.