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НС на арсеналі в Ічні: осередки пожежі локалізували

НС на арсеналі в Ічні: осередки пожежі локалізували

Київ • УНН

 • 13072 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На території 6-го арсеналу Міноборони біля міста Ічня Чернігівської області осередки пожежі локалізували. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу Збройних сил України, передає УНН.

"Станом на 12:30, за оперативною інформацією керівництва штабу ліквідації наслідків надзвичайної події, на території 6-го арсеналу, осередки займання пожежі локалізовано. Інтенсивність вибухів на арсеналі у порівнянні з ранком значно зменшилася", – йдеться в повідомленні.

До локалізації осередків тління залучили техніку підрозділів ЗСУ. Зокрема, на технічній території працюють 3 інженерні машини розгородження та 8 пожежних танків ГПМ54, а також авіація ДСНС – 2 літаки АН32П.

Додамо, що станом на 16:00 пожежна авіація провела повітряну розвідку технічної території арсеналу та здійснила 15 скидів води, а саме 120 т, повідомили у прес-центрі ДСНС. Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

"Піротехнічними підрозділами забезпечено реагування на 54 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів місцевим населенням (432 вибухонебезпечні предмети)", – зазначили у прес-центрі. 

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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